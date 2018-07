Düsseldorf (AFP) In einem Rechtsstreit über den "Gefällt mir"-Button auf Unternehmensseiten hat sich die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen vor dem Landgericht Düsseldorf weitgehend durchgesetzt. Dem am Mittwoch verkündeten Urteil zufolge müssen Unternehmen bei einer direkten Einbindung des "Gefällt mir"-Buttons von Facebook auf ihren Websites die Nutzer aufklären, dass schon beim einfachen Seitenaufruf Daten an Facebook übermittelt werden. (Az. 12 O 151/15)

