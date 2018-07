Kairo (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird am Sonntag in Paris mit US-Chefdiplomat John Kerry und mehreren europäischen Kollegen über den Syrien-Konflikt beraten. Einen Tag vor der geplanten Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen in Genf gehe es unter anderem um die Stabilität des Waffenstillstandes in dem Bürgerkriegsland, sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault am Mittwoch in der ägyptischen Hauptstadt Kairo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.