Los Angeles (dpa) - Amanda Seyfried (30, "Ted 2") hat den Zuschlag für die weibliche Hauptrolle in dem Sci-Fi-Thriller "Anon" an der Seite von Clive Owen (51, "Children of Men") bekommen.

"Variety" zufolge sollen die Dreharbeiten unter der Regie von Andrew Niccol (51, "Seelen", "Die Truman Show") in diesem Sommer anlaufen. Seyfried und Niccol drehten zuvor den Endzeit-Thriller "In Time - Deine Zeit läuft ab" (2011). Owen spielt in "Anon" einen Ermittler in einer Welt, in der es keine Privatsphäre gibt und jeder Mensch total überwachbar ist. Doch dann begegnet er einer mysteriösen Frau (Seyfried), die ohne digitalen Fingerabdruck für die Behörden unsichtbar ist.