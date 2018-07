Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Sängerin, Tänzerin und TV-Schauspielerin Zendaya (19, "K.C. Undercover", "Shake It Up - Tanzen ist alles") soll in dem nächsten "Spider-Man"-Film mitspielen. Über ihre Rolle sei aber noch nichts bekannt, berichtet "Variety".

In der geplanten Neuauflage der Superheldengeschichte wird der britische Schauspieler Tom Holland (19, "The Impossible") den zu Spider-Man mutierten Peter Parker als Highschool-Schüler darstellen, der trotz seiner Superheldenkräfte mit Problemen in der Schule zu kämpfen hat. Marisa Tomei (51, "The Big Short") ist in der Rolle als Peter Parkers Tante May an Bord. US-Regisseur Jon Watts (34, "Clown") soll im Sommer mit den Dreharbeiten für einen Kinostart im Juli 2017 beginnen.

