Austin (SID) - Die Formel 1 wird für den Großen Preis der USA auch in diesem Jahr nach Austin kommen. Nach monatelangen Unsicherheiten bestätigten die Organisatoren das für den 23. Oktober angesetzte Rennen am Mittwoch. Damit steht dem Rekordjahr der Königsklasse mit nie zuvor erreichten 21 Rennen nichts mehr im Wege.

"Wir sind sehr glücklich, die Austragung des Rennens bestätigen zu können", sagte Streckenbetreiber und Rennorganisator Bobby Epstein, der die fünfte Ausgabe auf dem Circuit of The Americas als "Meilenstein" für die Formel 1 in Austin bezeichnete.

Epstein selbst hatte Ende des vergangenen Jahres noch an der Rückkehr der Formel 1 in die USA gezweifelt. Der Bundesstaat Texas hatte die öffentlichen Zuschüsse deutlich gekürzt, die jährliche Förderung sank von zuvor 25 Millionen Dollar auf 19,5 Millionen Dollar. Grund war eine neue Kalkulation der wirtschaftlichen Erträge, die sich für Texas aus dem Event ergeben.

Im vergangenen Jahr, als starker Sturm und Regenfälle das Rennen beeinträchtigten, sanken zudem die Zuschauerzahlen. Ein Konzert von Popstar Taylor Swift nach dem Qualifying am Samstag soll in dieser Saison den Kartenverkauf zusätzlich ankurbeln.

Der offizielle Rennkalender 2016:

20. März: Melbourne (Australien)

3. April: Bahrain (Bahrain)

17. April: Shanghai (China)

1. Mai: Sotschi (Russland)

15. Mai: Barcelona (Spanien)

29. Mai: Monte Carlo (Monaco)

12. Juni: Montréal (Kanada)

19. Juni: Baku (Aserbaidschan)

3. Juli: Spielberg (Österreich)

10. Juli: Silverstone (Großbritannien)

24. Juli: Budapest (Ungarn)

31. Juli: Hockenheim (Deutschland)

28. August: Spa-Francorchamps (Belgien)

4. September: Monza (Italien)

18. September: Singapur (Singapur)

2. Oktober: Sepang (Malaysia)

9. Oktober: Suzuka (Japan)

23. Oktober: Austin (USA)

30. Oktober: Mexiko-Stadt (Mexiko)

13. November: Sao Paulo (Brasilien)

27. November: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)