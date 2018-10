Banbury (SID) - Auch in der kommenden Saison gehört ein Pilot aus den USA zum erweiterten Fahrerfeld der Formel 1. Alexander Rossi (24) wird Ersatzmann beim Manor-Rennstall und soll das Team 2016 bei elf Rennen unterstützen, erstmals wird er beim Großen Preis von Russland im Mai an der Strecke sein. Das teilte das Team des deutschen Rookies Pascal Wehrlein (Worndorf/21) am Mittwoch mit. Rossi wird parallel auch in der amerikanischen IndyCar-Serie antreten.