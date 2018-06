Paris (AFP) Im Handgepäck versteckt hat eine Flugpassagierin versucht, ein vierjähriges Mädchen heimlich nach Frankreich zu bringen. Der jungen Frau gelang es am Flughafen der türkischen Metropole Istanbul, das Mädchen in ihrer Tasche in ein Air-France-Flugzeug nach Paris zu schmuggeln, wie ein französischer Flughafenvertreter am Mittwoch sagte. Dort fiel das Kind aber auf - nach der Landung wurde die Frau festgenommen.

