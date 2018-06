Madrid (SID) - Torhüter Keylor Navas vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid jagt den Champions-League-Rekord des früheren deutschen Nationaltorwarts Jens Lehmann. Navas hat nach dem 2:0 (0:0)-Sieg der Königlichen im Achtelfinal-Rückspiel gegen die AS Rom am Dienstag nun schon seit 720 Minuten kein Gegentor mehr in der Königsklasse kassiert.

Damit verdrängte der Nationalspieler aus Costa Rica den Niederländer Edwin van der Sar (657 Minuten) von Platz zwei. Die Bestmarke hält weiterhin Lehmann, der mit dem FC Arsenal 2005/2006 853 Minuten lang unbezwungen war.

Navas hat seit seinem Champions-League-Debüt für Madrid gegen Basel im November 2014 noch kein Gegentor in der Königsklasse bekommen. Der 29-Jährige hielt sowohl in den beiden Spielen in der vergangenen Saison als auch in den sechs Partien im laufenden Wettbewerb seinen Kasten sauber. "Ich versuche immer, meine Arbeit so gut es geht zu machen. Meine Kameraden helfen mir, bisher läuft alles gut", sagte der Real-Torhüter nach dem Abpfiff in Madrid. - Rekordtorhüter in der Champions League:

1. Jens Lehmann (853 Minuten ohne Gegentor, FC Arsenal, Februar 2005 bis September 2006)

2. Keylor Navas (720, Real Madrid, November 2004 bis ?)

3. Edwin van der Sar (657, Ajax Amsterdam, September 1995 bis April 1996)

4. Dida (622, AC Mailand, November 2004 bis Mai 2005)

5. Bodo Illgner (593, Real Madrid, März 1998 bis September 1998)