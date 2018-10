Sydney (SID) - Die beiden Bundesliga-Profis Robbie Kruse (Bayer Leverkusen) und Mitch Langerak (VfB Stuttgart) sind vor den anstehenden Begegnungen in der WM-Qualifikation in das Aufgebot der australischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Zum Kader der Socceroos gehört zudem erneut Mathew Leckie vom FC Ingolstadt.

"Es ist großartig, wieder auf so erfahrene Spieler wie Robbie Kruse, Mitch Langerak und auch Matthew Spiranovic zurückgreifen zu können, nachdem sie zuletzt einige Spiele verpasst haben", sagte Nationaltrainer Ange Postecoglou.

Australien trifft am 24. März in Adelaide auf Tadschikistan und fünf Tage später in Sydney auf Jordanien. Die Socceroos liegen vor den letzten beiden Begegnungen der zweiten Qualifikationsrunde an der Spitze der Gruppe B. Die acht Gruppensieger und vier besten Zweiten erreichen die nächste Runde.