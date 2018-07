Madrid (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Rekordchampion Real Madrid hat seine Führung als Rekordtorschütze in der Königsklasse mit einem Treffer beim 2:0-Heimsieg gegen AS Rom weiter ausgebaut. Der Portugiese hat nunmehr 90 Tore auf dem Konto und seinen 13. Treffer in der laufenden Saison erzielt.

Der Portugiese hat insgesamt acht Treffer mehr erzielt als Erzivale Lionel Messi (82) vom FC Barcelona. Thomas Müller von Rekordmeister Bayern München traf zuletzt beim 2:2 bei Juventus Turin einmal und ist bester Deutscher mit 34 Treffern. Sein Vereinskollege Robert Lewandowski folgt mit 30 Toren. - Die ewige Torjägerliste der Champions League:

1. Cristiano Ronaldo 90 Tore *

2. Lionel Messi 82 Tore *

3. Raúl 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

5. Thierry Henry 50

6. Andrej Schewtschenko 48

7. Karim Benzema 46 *

7. Filippo Inzaghi 46

7. Zlatan Ibrahimovic 46 *

10. Didier Drogba 44 *

11. Alessandro Del Piero 42

12. Thomas Müller 34 *

13. Fernando Morientes 33

14. Samuel Eto'o 30

14. Kaka 30

14. Wayne Rooney 30 *

14. Robert Lewandowski 30 *

18. Patrick Kluivert 29

18. Roy Makaay 29

18. David Trezeguet 29

21. Ryan Giggs 28

(*) Spieler noch aktiv