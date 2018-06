McLean/Ehningen (dpa) - In den Hotels von Hilton könnten Gäste demnächst von dem Roboter "Connie" in Empfang genommen werden.

An einem ersten Roboter-Concierge arbeitet die Hotelkette gemeinsam mit dem IT-Dienstleister IBM. Das Pilotprojekt werde auf IBMs Watson-Technologie aufsetzen, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Im Hilton in der US-Stadt McLean (Virginia) solle "Connie" die Gäste künftig begrüßen und über lokale Touristenattraktionen informieren. Auch über die Ausstattung der Hotelzimmer solle der Roboter Auskunft geben sowie Empfehlungen für das Restaurant aussprechen.

"Connie" ist wie die anderen auf der Watson-Technologie basierenden Robotik-Entwicklungen von IBM selbstlernend und optimiert seine Vorschläge nach jeder gestellten Frage. Sein Name sei an den des Hilton-Gründers Conrad Hilton angelehnt, hieß es.

Er sei der erste Roboter für die Gastronomie, der in Kooperation mit SoftBank Robotics entstehe. Zuletzt hatte IBM auf dem Mobile World Congress in Barcelona einen Roboter vorgestellt, der etwa im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen könnte. Der Roboter "Pepper" des Herstellers Aldebaran Robotics eroberte am Stand von IBM die Herzen der Besucher. Die 1,20 Meter große Figur mit schwarzen Kulleraugen hat in Japan auch private Käufer gefunden.