Riad (AFP) Saudi-Arabien hat sich zu einer Aussöhnung mit dem Iran bereit erklärt, wenn dieser seine Politik der "Einmischung" in der Region aufgebe. "Würde der Iran sein Vorgehen und seine Politik ändern, würde uns nichts hindern, die Seite umzuschlagen und auf der Grundlage der guten Nachbarschaft bessere Beziehungen zu etablieren ohne Einmischung in die Angelegenheiten Anderer", sagte der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir am Mittwoch in Riad.

