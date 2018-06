Jerusalem (AFP) Der Besuch von US-Vizepräsident Joe Biden in Israel ist auch am Mittwoch weiter von der aktuellen Gewaltwelle im Nahostkonflikt überschattet worden. Bei zwei weiteren Anschlägen mit Schusswaffen und Messern wurden am Morgen in Jerusalem und im Norden des besetzten Westjordanlands mehrere Menschen verletzt und drei Attentäter erschossen, berichteten Polizei und Armee. Am Vortag gab es bei vier Anschlägen Tote und viele Verletzte.

