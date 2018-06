Lima (AFP) Einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in Peru haben die Behörden zwei aussichtsreiche Bewerber von der Kandidatenliste gestrichen. Der in Umfragen zweitplatzierte Julio Guzmán und der Millionär César Acuña, der derzeit auf Rang vier liegt, dürfen bei der Wahl am 10. April nicht antreten, wie das Oberste Wahlgericht am Mittwoch entschied.

