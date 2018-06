Köln (SID) - Radprofi John Degenkolb (Gera) wird nach seinem schweren Trainingsunfall in Spanien voraussichtlich im Mai wieder in den Rennbetrieb einsteigen. Das bestätigte sein Rennstall Giant-Alpecin am Mittwoch auf SID-Anfrage. Der 27-Jährige werde in der kommenden Woche wieder mit dem Training beginnen, ein genaues Datum für die Rückkehr gebe es allerdings noch nicht. Auch Degenkolbs Teilnahme am Rennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" am 1. Mai ist damit noch ungewiss.

Seine Titel bei den Frühjahrs-Klassikern Paris-Roubaix- und Mailand-Sanremo wird Degenkolb damit wie erwartet nicht verteidigen können. "Wer meinen Ehrgeiz kennt, weiß, dass ich nur dabei sein möchte, wenn ich wieder eine Top-Platzierung herausfahren könnte", hatte er zuletzt bereits auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Am Dienstag will sich Degenkolb auf einer Pressekonferenz selbst zu seiner weiteren Saisonplanung äußern.

Degenkolb war im Januar zusammen mit fünf Mannschaftskollegen bei einem Frontalcrash mit einer unachtsamen britischen Autofahrerin nahe Calp schwer gestürzt. Der gebürtige Geraer verlor dabei beinahe einen Teil des Zeigefingers. Außerdem erlitt er einen Unterarmbruch und zahlreiche tiefe Schnittwunden am Bein, am Arm und an der Lippe.