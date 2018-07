Moskau (AFP) Eine Gruppe von Journalisten ist laut einer Menschenrechtsgruppe auf eine Pressetour in Tschetschenien von Unbekannten angegriffen worden. Der Bus der neunköpfigen Gruppe sei auf dem Weg zur tschetschenischen Hauptstadt Grosny von mehreren Autos zum Halten gezwungen worden, erklärte das Komitee zur Verhinderung von Folter am Mittwoch. Maskierte Männer hätten die fünf Journalisten aus dem Bus gezogen, sie geschlagen und den Bus in Brand gesteckt.

