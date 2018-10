Köln (SID) - Bei der Biathlon-WM im norwegischen Oslo greift Verfolgungsweltmeisterin Laura Dahlmeier im Einzel über 15 km ab 15.30 Uhr nach ihrer dritten Medaille. Die 22-Jährige hat bereits Bronze im Sprint und Gold im Jagdrennen gewonnen. Gute Chancen rechnet sich auch Franziska Hildebrand aus, die Vierte in der Verfolgung geworden war.

Der englische Fußball-Meister FC Chelsea empfängt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League den französischen Champion Paris St. Germain, der das Hinspiel 2:1 gewann. Anpfiff an der Stamford Bridge ist um 20.45 Uhr. Bereits ab 18.00 Uhr versucht Zenit St. Petersburg, das 0:1 aus dem Hinspiel gegen Benfica Lissabon wettzumachen.

Frauen-Fußballeuropameister Deutschland und Weltmeister USA spielen am dritten und letzten Spieltag des SheBelieves-Cups in Boca Raton im direkten Duell den Gewinn des hochkarätig besetzten Vorbereitungsturniers auf die Olympischen Spiele aus. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz benötigt das Team von Bundestrainerin Silvia Neid einen Sieg. Anpfiff ist um 1.45 Uhr in der Nacht zum Donnerstag.

Große Ehre für die Handball-Europameister: Knapp sechs Wochen nach dem Titelgewinn in Polen empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel das Team um Bundestrainer Dagur Sigurdsson und Torhüter Andreas Wolff um 12.00 Uhr in Berlin.