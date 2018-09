New York (AFP) Das soziale Internetnetzwerk Facebook will sich möglicherweise Übertragungsrechte für Footballspiele in den USA sichern. Facebook bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, mit dem Footballverband NFL Gespräche über Streamingrechte für Spiele am Donnerstagabend. Zuvor hatte die Internetseite des US-Branchenblatts "Variety" berichtet, neben Facebook würden auch der US-Onlinehändler Amazon und der Kabelanbieter Verizon mitbieten.

