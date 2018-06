Washington (AFP) Ein ranghoher Militärkommandeur der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Angaben aus US-Regierungskreisen bei einem Luftangriff in Syrien offenbar getötet worden. Offiziell wollte das Pentagon in Washington nur bestätigen, dass Omar al-Schischani ("Omar der Tschetschene") bei einem Angriff von der US-geführten Koalition gegen die Dschihadisten ins Visier genommen wurde.

