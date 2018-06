Frankfurt/Main (AFP) Nach der überraschenden Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins auf 0,0 Prozent zu senken und das Anleihekaufprogramm auszuweiten, sind Europas Aktienmärkte in Hochstimmung. Der Deutsche Aktienindex (Dax) schoss am Donnerstagnachmittag an der Börse in Frankfurt am Main um rund 2,5 Prozent nach oben und knackte fast die Marke von 10.000 Punkten.

