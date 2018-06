Wiesbaden (AFP) Die Arbeitskosten hierzulande sind im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent gestiegen und damit voraussichtlich stärker als im EU-Durchschnitt. Die Bruttoverdienste der Beschäftigten nahmen dabei um 2,5 Prozent zu, die Lohnnebenkosten um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Zur absoluten Höhe der Kosten pro Arbeitsstunde konnten die Statistiker zunächst noch keine Angaben machen. 2014 hatten Arbeitgeber in der Privatwirtschaft im Schnitt 31,80 Euro gezahlt.

