London (AFP) Vom Geburtsdatum über die Blutgruppe bis hin zur Kampferfahrung: Der britische Sender Sky News hat nach eigenen Angaben geheime Daten von 22.000 mutmaßlichen Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zugespielt bekommen. Sie seien von einem enttäuschten ehemaligen Kämpfer gestohlen worden, teilte der Sender am Mittwoch mit. Internationale Experten hegen allerdings Zweifel an der Echtheit der Daten. Über ähnliche Dokumente hatten deutsche Medien berichtet.

