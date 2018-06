Berlin (AFP) Kreuzfahrten sind so beliebt, dass die Plätze auf den riesigen Schiffen knapp sind. Die Nachfrage sei im vergangenen Jahr größer gewesen als das Angebot, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Donnerstag am Rande der Internationalen Tourismusbörse in Berlin mit. Zwei neue Schiffe mit insgesamt 5750 Betten werden daher dieses Jahr für den deutschsprachigen Markt in den Dienst gestellt. Weltweit sind es zehn neue Schiffe mit fast 28.000 Betten.

