Paris (AFP) Seit fast sechs Jahrzehnten bevölkert Barbie Kinderzimmer in aller Welt - jetzt widmet ein renommiertes Pariser Museum der langbeinigen Puppe eine eigene Ausstellung. In dem im Louvre-Gebäude untergebrachten Pariser Kunstgewerbemuseum wurde am Donnerstag eine Ausstellung mit rund 700 der berühmten Puppen eröffnet.

