München (SID) - Fußball-Weltmeister Jerome Boateng von Bayern München ist seinem Comeback einen kleinen Schritt nähergekommen. Der 27 Jahre alte Abwehrchef des deutschen Rekordmeisters absolvierte am Donnerstag erstmals seit seiner Verletzung wieder eine leichte Laufeinheit auf dem Rasen.

Boateng hatte sich beim Rückrundenauftakt der Bayern am 22. Januar in Hamburg (2:1) eine schwere Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und fällt seither aus. Mitte Februar hatte der Nationalspieler angekündigt, im April wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu wollen. Bundestrainer Joachim Löw plant für die EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) fest mit dem Stammspieler.