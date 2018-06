Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann im Spiel beim Tabellenletzten Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl auf seinen Kapitän zurückgreifen. "Es sieht so aus, dass Matthias Lehmann am Wochenende zur Verfügung steht", sagte Trainer Peter Stöger. Der 32 Jahre alte Lehmann hatte am Montag im Training eine leichte Muskelverletzung erlitten und bis einschließlich Mittwoch nur individuell trainiert.

Weiterhin fehlen wird den Kölnern, die mit einer Niederlage in Niedersachsen erstmals in dieser Saison in den Abstiegskampf rutschen könnten, wohl Offensivspieler Simon Zoller. "Bei ihm wird es eher eng werden", erklärte Stöger. Zoller hatte sich beim 3:1 am 13. Februar gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Verzichten müssen die Kölner in Hannover auf Abwehrchef Dominic Maroh, der nach der 5. Gelben Karte gesperrt ist.