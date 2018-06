Beverly Hills (SID) - Rausverkauf im Hause Pelé: Brasiliens Fußball-Legende will mehr als 2000 Erinnerungsstücke aus seiner einmaligen Karriere unter den Hammer bringen, darunter eine Kopie des (alten) WM-Pokals, seine drei Weltmeister-Medaillen und den Ball, mit dem er sein 1000. Tor erzielt hatte. Dies gab das Auktionshaus Julien's aus dem kalifornischen Beverly Hills bekannt.

Demnach will der 75-Jährige einen Teilerlös der Auktion, die vom 7. bis 9. Juni in London stattfinden und rund eine Million Dollar (890.000 Euro) einbringen soll, einem Kinderkrankenhaus in seiner Heimat stiften.

"Nachdem ich schon einen beachtlichen Teil meiner Sammlung der Stadt Santos überlassen habe, habe ich nun entschieden, dass auch Fans und Sammler einen Teil meiner Geschichte besitzen können sollen", wird Pelé zitiert: "Ich hoffe, dass sie die Artefakte in Ehren halten und meine Story mit ihren Kindern und Enkeln teilen."

Höchstdotiertes Los der Auktion ist eine Kopie des Coupe Jules Rimet, des bis 1970 vergebenen und seit 1983 im Original verschollenen WM-Pokals. Dieser könnte eine halbe Million Euro einbringen.