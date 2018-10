Dortmund (SID) - Edeltechniker Marco Reus und Super-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang lassen Borussia Dortmund auch in der Europa League träumen, Bayer Leverkusen droht dagegen ein schneller Abgang von der internationalen Fußball-Bühne. Während das bärenstarke Offensiv-Duo den BVB im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur zu einem hoch verdienten 3:0 (1:0) führte, unterlagen die Rheinländer mit dem auf die Trainerbank zurückgekehrten Roger Schmidt 0:2 (0:1) beim spanischen Tabellenvierten FC Villarreal.

Aubameyang erzielte zunächst per Kopf sein achtes Tor im laufenden Wettbewerb (30.), dazu das 33. im 42. Pflichtspiel der Saison - eine Torquote von 0,78. Reus, der zuletzt in mehreren Spielen uninspiriert gewirkt hatte, legte mit einem Doppelschlag (61. und 70.) nach und steht ebenfalls bei acht Europa-League-Treffern. Der BVB kann nicht nur schon vor dem Rückspiel in der kommenden Woche an der White Hart Lane in London für das Viertelfinale planen. Er kommt auch seinem Ziel, als fünfter Verein den dritten Europapokal zu gewinnen, immer näher.

"Wir haben sehr, sehr gut gespielt und das Spiel komplett dominiert", sagte BVB-Manager Michael Zorc bei Sky: "Vielleicht hätten wir noch ein Tor mehr schießen können. Insgesamt ist es eine sehr gute Ausgangslage." Ein großer Europapokal-Abend wurde es vor 65.848 Zuschauern nicht, weil die Gegenwehr fehlte: Tottenham spielte mit einer besseren B-Elf extrem passiv und lustlos.

Leverkusen hinkt derweil den eigenen Ansprüchen nach zuletzt vier Bundesligaspielen ohne Sieg auch international hinterher. Nach den Gegentoren von Cédric Bakambu (4. und 56.) sind die Chancen auf das Viertelfinale deutlich gesunken.

Schmidt, der nach seiner abgelaufenen Innenraumsperre für drei Spiele in der Bundesliga erstmals nach anderthalb Wochen wieder in der Coachingzone agierte, erlebte eine äußerst anfällige Leverkusener Abwehr - trotz der Rückkehrer Jonathan Tah und Papadopoulos. Ömer Toprak wurde nach wie vor schmerzlich vermisst. Aber auch in der Offensive, in der Schmidt wieder auf seine Torjäger Stefan Kießling und Javier "Chicharito" Hernandez zurückgreifen konnte, lief nicht viel zusammen.

Die Abwehr der Gastgeber, die ihren 93. Klub-Geburtstag feierten, ließ keine Abschlüsse der Bayer-Offensive zu, der allerdings auch nicht viel einfiel. Weltmeister Christoph Kramer spielte zwar einige gute Bälle in die Spitze, die aber keinen Abnehmer fanden. Und auch die Standards von Hakan Calanoglu verpufften ohne Wirkung. Zu allem Überfluss sah Tin Jedvaj in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.

In Dortmund gab es die erste Überraschung schon eine gute Stunde vor dem Anpfiff - Ilkay Gündogan war nicht im BVB-Kader aufgeführt. Dies stand zumindest offiziell ausdrücklich nicht im Zusammenhang mit dem Werben von Manchester City um den deutschen Nationalspieler. Gündogans Onkel und Berater Ilhan war unter der Woche in Amsterdam mit City-Sportdirektor Txiki Begiristain und dem künftigen Trainer Pep Guardiola abgelichtet worden. "Es ist sehr schade, dass Ilkay nicht spielen kann", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel, Gündogan habe einen Schlag auf den Fuß erhalten.

Sein Fehlen war bitter, allerdings verzichtete Spurs-Teammanager Mauricio Pochettino sogar freiwillig auf seinen Star-Torjäger Harry Kane und drei weitere Leistungsträger. Der BVB nutzte die zwangsläufig entstehenden Umstellungsprobleme in seinem 13. Europapokalspiel der Saison zu einer dominanten Vorstellung.

Von einem Schreckgespenst des BVB war lange überhaupt nichts zu sehen. Heung-Min Son, für Bayer Leverkusen und den Hamburger SV einst Serientorschütze gegen die Borussia, war abgemeldet.