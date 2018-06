London (AFP) Der britische Fernsehsender Sky News hat nach eigenen Angaben die Daten von 22.000 mutmaßlichen Mitgliedern der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) zugespielt bekommen. Ein enttäuschtes ehemaliges IS-Mitglied habe ein in Syrien gestohlenes elektronisches Speicher-Medium mit den Daten Sky News übermitteln lassen, teilte der Sender am Mittwoch mit. In den Akten seien die Daten von mutmaßlichen IS-Mitgliedern aus 51 Ländern gespeichert.

