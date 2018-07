Kirkuk (AFP) Hunderte Einwohner einer Stadt im Nordirak haben am Donnerstag aus Protest gegen einen Giftgasangriff der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Abschnitt der Autobahn zwischen Kirkuk und Bagdad blockiert. Sie forderten die Regierung auf, die Stadt Baschir südlich von Kirkuk zu bombardieren. Von dort aus hatte der IS am Mittwoch innerhalb von drei Stunden etwa 45 Raketen auf die ebenfalls südlich von Kirkuk gelegene Stadt Tasa abgefeuert, wie deren Bürgermeister Hussein Abbas mitteilte.

