Washington (dpa) - Ein hochrangiges tschetschenisches Führungsmitglied des Islamischen Staates ist doch nicht bei einem Luftangriff der USA in Syrien getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Abend mit, Tarkan Batiraschwili - Kampfname "Omar der Tschetschene" - sei bei dem Angriff schwer verletzt worden. Das Pentagon hatte am Dienstag bestätigt, dass der Angriff nahe des Ortes Al-Schaddadi Batiraschwili gegolten hatte. Die Operation werde noch ausgewertet, hieß es.

