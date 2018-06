Wilkinsburg (dpa) - Nach einem brutalen Überfall auf eine Grillparty im US-Bundesstaat Pennsylvania mit fünf Toten sind die Täter noch auf der Flucht. Sie seien bislang noch nicht identifiziert worden, sagte Staatsanwalt Stephen Zappala. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Tätern aus, die gestern am späten Abend das Feuer auf die Gäste der Grillparty in einem Hinterhof in der Stadt Wilkinsburg eröffnet hatten. "Sie haben sie aus dem Hinterhalt überfallen", sagte Zappala. "Es war kalkuliert, es war geplant, es war brutal." Einer der Täter habe mit einem Sturmgewehr geschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.