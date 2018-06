Hamburg (dpa) - Popsängerin Nena (55) mag das Duzen - und kann mit der förmlicheren Anrede nichts anfangen. "Siezen halte ich nie länger als drei Sekunden aus. Ich finde das albern", sagte sie dem Magazin "In". "Wozu in die Distanz gehen, wo wir doch alle ein Bedürfnis nach Nähe haben?" Nena ("99 Luftballons") ist ab April in der Musiksendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.