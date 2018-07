Athen (dpa) - Nach zweitägigen schweren Regenfällen haben mehr als 250 Migranten das Lager in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze freiwillig verlassen. Vor allem Familien seien mit Bussen in organisierte Lager im Großraum Athen gebracht worden, berichteten griechische Medien. Mindestens 13 000 Menschen harrten aber noch immer in Idomeni aus. Die Flüchtlingszustrom von den griechischen Inseln zum Festland dauert inzwischen an: Am Morgen kamen rund 800 Migranten von Lesbos und Chios in der Hafenstadt Piräus an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.