Ramallah (AFP) Trotz des Drängens von US-Vizepräsident Joe Biden hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas eine ausdrückliche Verurteilung der Attentate gegen Israelis auch am Donnerstag vermieden. Abbas sprach sich in Ramallah nur in allgemeiner Form gegen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.