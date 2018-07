Paris (AFP) Das Internetportal Airbnb sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt, weil es auch in den illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland Ferienwohnungen anbietet. Ein Bündnis aus Nichtregierungsorganisationen rief für Freitag zu Protestkundgebungen vor den Niederlassungen des US-Unternehmens in London, San Francisco, Portland und Paris auf. In der französischen Hauptstadt überreichten zehn Aktivisten eine Petition, die weltweit von mehr als 140.000 Menschen unterzeichnet wurde.

