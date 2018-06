Neustadt am Rübenberge (dpa) - Schauriger Fund auf einer Bootstour: Ein Kanufahrer hat auf seiner Tour die Leine entlang in der Region Hannover eine kopflose Leiche entdeckt. Es handelt sich um die Leiche eines Mannes. Die Todesursache ist noch unklar - ebenso wie die Frage, ob ein Gewaltverbrechen vorliegt. Eine Obduktion des Leichnams soll neue Erkenntnisse bringen. Feuerwehrleute bargen die Leiche in Neustadt am Rübenberge.

