Camaiore (SID) - Der tschechische Radprofi Zdenek Stybar hat das zweite Teilstück des Etappenrennens Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 30-Jährige vom Team Etixx-Quick Step gewann am Donnerstag nach 207 km von Camaiore nach Pomarance eine Sekunde vor Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Tinkoff) und übernahm damit auch das Blaue Trikot des Gesamtführenden vom Italiener Daniel Oss (BMC).

Oss hatte am Vortag mit dem BMC-Team das Mannschaftszeitfahren über 22,7 Kilometer in Lido di Camaiore mit zwei Sekunden Vorsprung auf Etixx-Quick Step um Tony Martin (Cottbus) gewonnen. Der deutsche Zeitfahr-Spezialist hatte mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Die dritte Etappe führt am Freitag über 176 km von Castelnuovo Val di Cecina nach Montalto di Castro.