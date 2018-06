Moskau (AFP) Bewaffnete und vermummte Männer haben in der russischen Kaukasusrepublik Inguschetien nach Angaben von Aktivisten das Büro einer Menschenrechtsorganisation angegriffen. Der Jurist Dmitri Utukin vom Komitee zur Verhinderung von Folter schrieb im Kurzmitteilungsdienst Twitter, die Angreifer seien in der Nacht zu Donnerstag in fünf Autos gekommen. "Einer von ihnen zerstörte die Sicherheitskamera am Eingang, drei andere stiegen durch das Fenster ein."

