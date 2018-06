Köln (SID) - Für Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen stehen im Achtelfinale der Europa League die Hinspiele an. Der BVB erwartet bereits ab 19.00 Uhr das englische Topteam Tottenham Hotspur, Leverkusen tritt ab 21.05 Uhr beim FC Villarreal in Spanien an.

Simon Schempp wartet bei der Biathlon-WM in Oslo noch immer auf die erste Einzelmedaille seiner Karriere. Am Donnerstag bietet sich im Klassiker über 20 Kilometer die nächste Chance. Der Startschuss fällt um 15.30 Uhr.

In Monaco beginnt die zweitägige Council-Sitzung des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Dabei sollen auch erste Ergebnisse einer Task Force präsentiert werden, die Doping-Vorwürfe gegen Russland und die Einhaltung der eingeforderten Reformen zur Wiederaufnahme in die IAAF überprüft hat.