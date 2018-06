Stuttgart (dpa) - Erstmals führt eine deutsche Tennisspielerin beim WTA-Turnier in Stuttgart die Setzliste an. Die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber (Kiel) will als Nummer 1 ihren Vorjahreserfolg wiederholen.

"Unser Starterfeld hat auch diesmal wieder absolutes Weltklasseniveau", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt in einer Pressemitteilung. Für die mit 559 597 Euro dotierte Sandplatzveranstaltung vom 16. bis 24. April haben acht Top-Ten-Spielerinnen gemeldet. Nicht im Starterfeld steht die wegen einer positiven Dopingprobe suspendierte Russin Maria Scharapowa.

Die bisherige Porsche-Markenbotschafterin hatte das Turnier von 2012 bis 2014 gewonnen. Der Sportwagenbauer und Hauptsponsor hatte am Dienstag erklärt, vorerst "die geplanten Aktivitäten auszusetzen". Scharapowa war während der Australian Open positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden. Auch die Weltranglisten-Erste Serena Williams (USA) kommt erneut nicht nach Stuttgart.

Für das Hauptfeld gesetzt sind vier weitere deutsche Spielerinnen: Andrea Petkovic (Darmstadt), Sabine Lisicki (Berlin), Annika Beck (Bonn), Mona Barthel (Neumünster) sowie Julia Görges (Bad Oldesloe). Weitere Talente haben über die Qualifikation eine Chance.

