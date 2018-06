Washington (AFP) Die gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kämpfende US-geführte Koalition hat mehrere Luftangriffe auf Produktionsstätten für Chemiewaffen geflogen. Die Angriffe hätten die Fähigkeiten der Dschihadisten zur Herstellung von chemischen Kampfmitteln "gestört und geschwächt", erklärte das Pentagon in Washington am Donnerstag.

