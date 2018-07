Luanda (AFP) Nach knapp vier Jahrzehnten an der Macht will sich Angolas Präsident José Eduardo Dos Santos von der Macht trennen. "Ich habe entschieden, das politische Leben 2018 zu verlassen", sagte der 73-Jährige am Freitag auf einem Kongress seiner Partei MPLA.

