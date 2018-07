Brüssel (AFP) Die belgische Justiz hat im Prozess gegen Scientology alle Vorwürfe fallen lassen. In dem Verfahren gegen zwei Scientology-Organisationen und elf führende Vertreter der Gemeinschaft seien alle Anklagepunkte "nicht zulässig", entschied ein Gericht am Freitag in Brüssel. Es verwies dabei auf Verstöße der Staatsanwaltschaft gegen "das Recht auf ein gerechtes Verfahren".

