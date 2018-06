Berlin (AFP) Gut einen Monat nach der Schließung der Maple Bank sind alle Kunden entschädigt worden. Wie der Bundesverband deutscher Banken am Freitag mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen insgesamt 2,6 Milliarden Euro an Einleger der Maple Bank ausgezahlt. Nur eine sehr kleine Zahl von Kunden habe noch nicht entschädigt werden können, weil sie die nötigen Kontoinformationen nicht eingereicht hätten, erklärte der Bankenverband. Die Zahlungen liefen demnach über den Einlagensicherungsfonds des Bankenverbandes und die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken.

