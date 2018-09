Berlin (AFP) Mit der Kennzeichnung von grünem Strom aus der Region will die Bundesregierung die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung erhöhen. Das Bundeswirtschaftsministerium legte dafür am Freitag Eckpunkte vor. Stromversorger, die die regionale Kennzeichnung nutzen wollten, dürften ihren Kunden dann die konkreten Anlagen in ihrer Region benennen, aus denen sie grünen Strom beziehen, erklärte Rainer Baake, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

