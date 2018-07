Köln (SID) - Der Nachrichtensender n-tv hat sich nach dreijähriger Pause wieder die Free-TV-Rechte für die Live-Übertragung des freien Trainings in der Formel-1-Weltmeisterschaft gesichert. Der Sender der RTL-Mediengruppe zeigt freitags die Testläufe der Königsklasse der Saison 2016. Los geht es am 18. März mit dem freien Training vor dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

n-tv Sportmoderator Nico Holter berichtet aus dem Studio. Vor Ort setzt n-tv auf den langjährigen Rennsport-Experten Christian Danner. Peter Reichert kommentiert das Renngeschehen für die Zuschauer. "Wir freuen uns, dass die Königsklasse des Motorsports zurück bei n-tv ist. Der Zuschauer wird in gewohnt hoher Qualität die Formel 1 präsentiert bekommen", sagt n-tv-Sportchef Timo Latsch.

Zuletzt hat n-tv 2012 die Freitagstrainings der Formel 1 ausgestrahlt. Die Qualifyings am Samstag und die Rennen am Sonntag können die Zuschauer wie gewohnt beim Schwestersender RTL oder beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen.