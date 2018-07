Berlin (dpa) - Hertha BSC hat Angstgegner Schalke 04 mit 2:0 besiegt und Platz drei in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Vedad Ibisevic brachte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai mit seinem achten Saisontreffer kurz vor der Pause in Führung, Niklas Stark machte den verdienten Heimsieg in der 65. Minute perfekt. Nach der Auftaktpartie des 26. Spieltages liegen die Herthaner mit 45 Punkten jetzt vier Zähler vor den viertplatzierten Schalkern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.