Köln (SID) - Die Fußball-Bundesliga hat trotz der Niederlage von Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim FC Villarreal (0:2) den Vorsprung in der UEFA-Fünfjahreswertung auf die drittplatzierte englische Premier League und die italienische Serie A auf Rang vier ausgebaut. Bei Absturz auf den vierten Platz würde der Bundesliga ein Champions-League-Platz verloren gehen.

Dank der Bonuspunkte für die Wolfsburger Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League gewann die Bundesliga in dieser Europapokal-Woche 0,714 Punkte in der Fünfjahreswertung hinzu, während England, das zudem Chelsea verlor, nur auf 0,250 Punkte kam und Italien gar nur auf 0,167. Souveräner Spitzenreiter ist weiter Spanien.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2015/16 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2017/18)

Land 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Gesamt

1. Spanien 20,857 17,714 23,000 20,214 17,071 98,856 Punkte

2. Deutschland 15,250 17,928 14,714 15,857 14,142 77,891

3. England 15,250 16,428 16,785 13,571 12,125 74,159

4. Italien 11,357 14,416 14,166 19,000 11,500 70,439

5. Frankreich 9,750 9,750 10,416 10,916 10,916 52,582

6. Portugal 11,833 11,750 9,916 9,083 9,833 52,415

7. Russland 10,500 11,750 8,500 9,666 11,500 51,082

8. Ukraine 7,750 9,500 7,833 10,000 7,800 42,883

9. Belgien 10,100 6,500 6,400 9,600 7,400 40,000

10. Niederlande 13,600 4,214 5,916 6,083 5,583 35,396