Rio de Janeiro (SID) - Die Untersuchungskommission "CPI do Futebol" im brasilianischen Senat hat im Kampf gegen Korruption im Fußball einen Teilerfolg errungen und darf nach Beschluss eines Bundesrichters Einsicht in Konten und Steuerführung des lokalen Organisationskomitees der WM 2014 nehmen. Damit wurde eine Einstweilige Verfügung zugunsten der WM-Organisatoren in gleicher Instanz von Dezember 2015 aufgehoben.

"Ich habe dem Obersten Gerichtshof alle Informationen vorgelegt", berichtete Ex-Weltmeister Romário und schrieb als Präsident der im Juni 2015 eingesetzten CPI in seinem Facebook-Profil: "Noch ein Tor, Jungs." Angesichts der Krise im Weltverband FIFA wollen die Parlamentarier verdächtige Finanz-Machenschaften im brasilianischen Verband CBF offenlegen.